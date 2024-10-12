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12 октября, 07:07

Бизнес Никиты Преснякова в РФ ушёл в минус на миллион рублей

SHOT: Российский бизнес Никиты Преснякова стал приносить убытки

Никита Пресняков. Обложка © ТАСС / Дмитрий Михаевич

Никита Пресняков. Обложка © ТАСС / Дмитрий Михаевич

Российский бизнес внука певицы Аллы Пугачёвой — Никиты Преснякова — стал нести убытки. Как сообщает SHOT, процессы практически полностью заморожены, есть риск остановки деятельности.

По информации телеграм-канала, за прошлый год компания «Нико спорт» ушла в минус на один миллион рублей, хотя ранее приносила Преснякову неплохие бонусы из России. «Нико спорт» является дистрибьютором уличных тренажёров. Фирма приносит доход благодаря установке спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и регионов, а также — выполняя госконтракты.

В частности, в 2022 году выручка фирмы Преснякова составила 10,5 миллионов рублей. За документооборот отвечает его супруга — Алёна. Она по совместительству является гендиректором. В настоящее время пара живёт в США.

Внук Пугачёвой с жильём в центре Москвы задолжал коммунальщикам почти 50 тысяч за парковку
Внук Пугачёвой с жильём в центре Москвы задолжал коммунальщикам почти 50 тысяч за парковку

А ранее Life.ru писал, что суд взыскал с Никиты Преснякова долги по ЖКХ в его московской квартире. При этом не уточняется, какую именно сумму должен выплатить внук Аллы Пугачёвой.

Дарья Нарыкова
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