Бизнес Никиты Преснякова в РФ ушёл в минус на миллион рублей

Российский бизнес внука певицы Аллы Пугачёвой — Никиты Преснякова — стал нести убытки. Как сообщает SHOT, процессы практически полностью заморожены, есть риск остановки деятельности.

По информации телеграм-канала, за прошлый год компания «Нико спорт» ушла в минус на один миллион рублей, хотя ранее приносила Преснякову неплохие бонусы из России. «Нико спорт» является дистрибьютором уличных тренажёров. Фирма приносит доход благодаря установке спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и регионов, а также — выполняя госконтракты.

В частности, в 2022 году выручка фирмы Преснякова составила 10,5 миллионов рублей. За документооборот отвечает его супруга — Алёна. Она по совместительству является гендиректором. В настоящее время пара живёт в США.