Бизнес Никиты Преснякова в РФ ушёл в минус на миллион рублей
SHOT: Российский бизнес Никиты Преснякова стал приносить убытки
Никита Пресняков. Обложка © ТАСС / Дмитрий Михаевич
Российский бизнес внука певицы Аллы Пугачёвой — Никиты Преснякова — стал нести убытки. Как сообщает SHOT, процессы практически полностью заморожены, есть риск остановки деятельности.
По информации телеграм-канала, за прошлый год компания «Нико спорт» ушла в минус на один миллион рублей, хотя ранее приносила Преснякову неплохие бонусы из России. «Нико спорт» является дистрибьютором уличных тренажёров. Фирма приносит доход благодаря установке спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и регионов, а также — выполняя госконтракты.
В частности, в 2022 году выручка фирмы Преснякова составила 10,5 миллионов рублей. За документооборот отвечает его супруга — Алёна. Она по совместительству является гендиректором. В настоящее время пара живёт в США.
А ранее Life.ru писал, что суд взыскал с Никиты Преснякова долги по ЖКХ в его московской квартире. При этом не уточняется, какую именно сумму должен выплатить внук Аллы Пугачёвой.