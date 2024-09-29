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29 сентября, 10:01

Экс-участница «Дома-2» Сигаева обвинила знакомого в изнасиловании на вечеринке

Мария Сигаева. Обложка © VK / Maria Sigaeva

Мария Сигаева. Обложка © VK / Maria Sigaeva

Блогерша Мария Сигаева, известная по участию в реалити-шоу «Дом-2», заявила, что её изнасиловали на вечеринке. Девушка уже обратилась в полицию, на данный момент правоохранительные органы проводят проверку, пишет сайт MK.Ru.

По данным издания, в насильственных действиях сексуального характера блогерша обвинила бывшего мужа другой экс-участницы «телестройки» Клавдии Безверховой. Со слов Сигаевой, Павел 23 сентября пригласил её на вечеринку в один из апартаментов в «Москва-Сити».

25-летняя девушка утверждает, что в какой-то момент мужчина позвал её в отдельную комнату, где надругался и ударил по лицу, в результате чего у блогерши выпал винир. 26 сентября мужчина якобы встретился с Сигаевой и предложил компенсацию, в результате пополнив её банковскую карту на 350 тысяч рублей. Однако 28 сентября она всё-таки написала заявление.

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Борис Эльфанд
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