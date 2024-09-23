Массажиста из Петербурга обвинили в изнасиловании клиентки во время сеанса

В Петербурге был задержан специалист по массажу и растяжке. Одна клиентка обвинила его в изнасиловании прямо в студии во время сеанса, сообщает «Mash на Мойке».

В отделение полиции доставили 38-летнего Александра — дипломированного массажиста и мастера уникальной методики растяжки с помощью тренажёра. Предполагаемая жертва — 28-летняя клиентка — утверждает, что над ней надругались прямо в студии на Лиговском проспекте.

По словам потерпевшей, она поспешила сообщить об этом подруге и попросила ту вызвать полицейских. На теле клиентки зафиксированы травмы, характерные подобным случаям. Помимо массажа Александр уже десять лет инструктирует людей по тренажёру «ПравИло».