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23 сентября, 08:24

Массажиста из Петербурга обвинили в изнасиловании клиентки во время сеанса

В Петербурге был задержан специалист по массажу и растяжке. Одна клиентка обвинила его в изнасиловании прямо в студии во время сеанса, сообщает «Mash на Мойке».

В отделение полиции доставили 38-летнего Александра — дипломированного массажиста и мастера уникальной методики растяжки с помощью тренажёра. Предполагаемая жертва — 28-летняя клиентка — утверждает, что над ней надругались прямо в студии на Лиговском проспекте.

По словам потерпевшей, она поспешила сообщить об этом подруге и попросила ту вызвать полицейских. На теле клиентки зафиксированы травмы, характерные подобным случаям. Помимо массажа Александр уже десять лет инструктирует людей по тренажёру «ПравИло».

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Недавно несовершеннолетняя жительница Подмосковья обвинила своего отчима в регулярных изнасилованиях. По словам девочки, мужчина начал водить её в лес и насиловать три года назад, когда ей было только 11 лет. Только недавно она смогла набраться сил и рассказать об этом.

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Life.ru

Николай Рюмин
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