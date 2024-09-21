«У меня есть жена»: Подозреваемый в изнасиловании школьницы уралец свалил вину на друга

В Алапаевске Свердловской области продолжается расследование дела об изнасиловании 15-летней школьницы. Детали происшествия выяснил kp.ru.

По данным издания, 29-летний Александр Б. предложил девочке покататься на машине. Тогда она не знала, что уралец имеет несколько судимостей. По дороге они захватили друга молодого человека Никиту Б., семье которого принадлежит небольшой частный дом. Туда-то они и отвезли несовершеннолетнюю и заставили её выпить алкоголь. Не исключено, что в напитках содержались психоактивные вещества.

Позже пострадавшая проснулась на диване голая. Она поняла, что к компании злоумышленников присоединился ещё один друг — Александр Ш. Ученица рассказала, что они отпустили её после нескольких актов насилия, запугав серьёзными последствиями, если о произошедшем кто-то узнает.

Однако девочка не побоялась и пошла в полицию с заявлением. Школьницу отправили на экспертизу. В итоге двое фигурантов уголовного дела сейчас под подпиской о невыезде. Один из них заявил, что изнасилования не было. По его словам, половой контакт со школьницей был только у его друга Александра Ш., который якобы не знал о реальном возрасте девочки.

«Как я могу признать то, чего не совершал, у меня есть жена, которая красивее этой малолетки в тысячу раз. Как вы думаете, надо ли мне насиловать страшную малолетку, которая неухоженная и так далее», — сказал фигурант.