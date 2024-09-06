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6 сентября, 10:41

Толпа скорбящих и детские игрушки: В Нижнем Тагиле прощаются с девочкой, которую изнасиловал и убил сосед

В Нижнем Тагиле прощаются с убитой соседом 11-летней школьницей

В Нижнем Тагиле Свердловской области сегодня, 6 сентября, прощаются с 11-летней девочкой, которую накануне Дня знаний сосед заманил к себе в квартиру, после чего изнасиловал и убил, спрятав тело в подвале дома. Об этом пишет 360.ru.

В Нижнем Тагиле прощаются с убитой пятиклассницей. Фото © Telegram / 360.ru

В Нижнем Тагиле прощаются с убитой пятиклассницей. Фото © Telegram / 360.ru

Как можно увидеть на опубликованных фото, проститься с убитым ребёнком к церкви Воскресения Христова пришла толпа людей. Неравнодушные тагильчане устроили стихийный мемориал, куда принесли детские игрушки и цветы

Стихийный мемориал в память об убитой в Нижнем Тагиле девочке. Фото © Telegram / 360.ru

Стихийный мемориал в память об убитой в Нижнем Тагиле девочке. Фото © Telegram / 360.ru

Накануне обвиняемого, признавшего вину в содеянном, арестовали. Во время проведения следственного эксперимента отец убитой попытался устроить самосуд, однако правоохранителям удалось предотвратить нападение. После инцидента разбитого горем мужчину отправили в участок, где он пробыл всю ночь, а на следующий день отправился в зал суда.

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Напомним, 31 августа школьница ушла на прогулку с друзьями, а затем перестала отвечать на телефон. Её отец позвонил в полицию, которая организовала поиски. Через несколько дней тело ребёнка обнаружили в подвале её дома. Подозреваемого в преступлении школьницы задержали в Москве, им оказался сосед семьи. Для отца девочки эта трагедия стала второй за месяц — недавно супруга умерла от рака. Возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленник заманил девочку на чай, изнасиловал и убил.

Обложка ©

Freepik

Мария Любицкая
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