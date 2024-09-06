Толпа скорбящих и детские игрушки: В Нижнем Тагиле прощаются с девочкой, которую изнасиловал и убил сосед

В Нижнем Тагиле Свердловской области сегодня, 6 сентября, прощаются с 11-летней девочкой, которую накануне Дня знаний сосед заманил к себе в квартиру, после чего изнасиловал и убил, спрятав тело в подвале дома. Об этом пишет 360.ru.

В Нижнем Тагиле прощаются с убитой пятиклассницей. Фото © Telegram / 360.ru

Как можно увидеть на опубликованных фото, проститься с убитым ребёнком к церкви Воскресения Христова пришла толпа людей. Неравнодушные тагильчане устроили стихийный мемориал, куда принесли детские игрушки и цветы

Стихийный мемориал в память об убитой в Нижнем Тагиле девочке. Фото © Telegram / 360.ru