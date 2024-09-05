«Крысы погрызли»: Отец убитой на Урале школьницы поделился страшными деталями дела

На конечностях пятиклассницы, которая была обнаружена убитой в Нижнем Тагиле, обнаружили следы укусов. Предположительно, их оставили крысы пока тело находилось в подвале, рассказал отец ребёнка в беседе с URA.RU. Мужчина признался, что в морге ему так и не показали тело жертвы извращенца.