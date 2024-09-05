«Крысы погрызли»: Отец убитой на Урале школьницы поделился страшными деталями дела
Отцу убитой в Нижнем Тагиле школьницы не дали опознать её тело
На конечностях пятиклассницы, которая была обнаружена убитой в Нижнем Тагиле, обнаружили следы укусов. Предположительно, их оставили крысы пока тело находилось в подвале, рассказал отец ребёнка в беседе с URA.RU. Мужчина признался, что в морге ему так и не показали тело жертвы извращенца.
Отец раскрыл подробности дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле. Видео © VK / URA.RU
«Я не видел ребёнка, не было опознания. Мне просто фото мельком показали, у меня истерика сразу. На снимке дочь была в одежде, рука погрызена. Думаю, крысы руку погрызли», — сказал мужчина.
Напомним, 31 августа школьница ушла на прогулку с друзьями, а затем перестала отвечать на телефон. Её отец позвонил в полицию, которая организовала поиски. Через несколько дней тело ребёнка обнаружили в подвале её дома. Подозреваемого в преступлении школьницы задержали в Москве, им оказался сосед семьи. Для отца девочки эта трагедия стала второй за месяц — недавно супруга умерла от рака. Возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленник заманил девочку на чай, изнасиловал и убил.
Life.ru