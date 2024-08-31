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31 августа, 13:55

Три года уводил в лес: В Подмосковье школьница обвинила отчима в серии изнасилований

MK.ru: В Подмосковье несовершеннолетняя девочка обвинила отчима в изнасиловании

Несовершеннолетняя жительница Московской области обвинила своего отчима в серии изнасилований. По словам девочки, мужчина начал водить её в лес и насиловать три года назад, когда ей было только 11 лет. Однако набраться смелости и обо всём рассказать школьница смогла только сейчас.

«О череде жестоких изнасилований стало известно 30 августа, когда 14-летняя школьница обратилась вместе с матерью в местные правоохранительные органы для дачи показаний и медицинского освидетельствования», — пишет MK.ru.

Как стало известно, отчим не только насиловал, но и запугивал маленькую девочку, угрожая расправой за признание. Однако она решилась на этот шаг, когда влюбилась в сверстника. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого и начали проверку, сам он отрицает вину.

Известно, что мать девочки начала встречаться с безработным мужчиной после развода около пяти лет назад и даже прописала его в своём доме. Семья вела активный образ жизни, разводила домашних животных, ходила в лес, но, к сожалению, не только за грибами.

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Ранее в Приморье поймали литовца, который шесть лет насиловал своих дочерей. До этого стало известно, что токарь из Петербурга семь месяцев насиловал пятилетнюю дочку.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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