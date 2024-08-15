В Приморье поймали литовца, который шесть лет насиловал своих дочерей

В Приморском крае задержали гражданина Литвы, который находился в международном розыске за изнасилование собственных дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе в МВД России.

В Приморском крае задержали извраенца из Литвы. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Как рассказали ведомству в литовской полиции, 50-летний мужчина с 2018 по 2024 год насиловал двух своих несовершеннолетних дочерей. Кроме этого, его обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести. Чтобы скрыться от следствия, преступник уехал из страны, его сразу объявили в международный розыск.

"Сотрудники отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили, что разыскиваемый проживает на территории Артёмовского городского округа, и незамедлительно передали информацию об этом полицейским из территориального органа внутренних дел", — говорится в сообщении полиции.

До решения вопроса об экстрадиции литовца на родину преступника поместят под стражу.