В Приморье поймали литовца, который шесть лет насиловал своих дочерей
В Приморье задержали литовца, который находился в розыске за педофилию
В Приморском крае задержали гражданина Литвы, который находился в международном розыске за изнасилование собственных дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе в МВД России.
В Приморском крае задержали извраенца из Литвы. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
Как рассказали ведомству в литовской полиции, 50-летний мужчина с 2018 по 2024 год насиловал двух своих несовершеннолетних дочерей. Кроме этого, его обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести. Чтобы скрыться от следствия, преступник уехал из страны, его сразу объявили в международный розыск.
"Сотрудники отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили, что разыскиваемый проживает на территории Артёмовского городского округа, и незамедлительно передали информацию об этом полицейским из территориального органа внутренних дел", — говорится в сообщении полиции.
До решения вопроса об экстрадиции литовца на родину преступника поместят под стражу.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве родной дядя два года насиловал несовершеннолетнюю племянницу, которая забеременела и родила от мужа своей бабушки. Полицейские задержали 50-летнего родственника пострадавшей, Щербинский суд Москвы арестовал насильника.
Telegram / МВД МЕДИА