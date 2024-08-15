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15 августа, 09:48

Дядя два года насиловал родившую от мужа бабушки девочку из Москвы

В Москве арестовали мужчину за изнасилование родившей от мужа бабушки племянницы

В Москве родной дядя два года насиловал несовершеннолетнюю племянницу, которая забеременела и родила от мужа своей бабушки. Об этом сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, дядя надругался над дочерью родной сестры в первый раз, когда ей было всего восемь лет — ещё до надругательства мужа бабушки. Этот кошмар продолжался два года — с 2018-го по 2020-й, когда семья жила в Пензенской области, а после — в Новой Москве. Родственник часто заглядывал к ним в гости, именно тогда он и совращал несовершеннолетнюю. Это происходило даже во время её беременности. Школьница в итоге родила ребёнка от мужа своей бабушки, младенца отдали в дом малютки.

Полицейские задержали 50-летнего родственника пострадавшей, Щербинский суд Москвы арестовал насильника.

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Напомним, в январе этого года стало известно, что девочка забеременела от 63-летнего мужа бабушки. О том, что несовершеннолетняя оказалась в положении, сначала узнали педагоги в школе, пообщавшись с её матерью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ambrozinio

Дарья Нарыкова
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