Дядя два года насиловал родившую от мужа бабушки девочку из Москвы
В Москве арестовали мужчину за изнасилование родившей от мужа бабушки племянницы
В Москве родной дядя два года насиловал несовершеннолетнюю племянницу, которая забеременела и родила от мужа своей бабушки. Об этом сообщает сайт MK.ru.
По данным издания, дядя надругался над дочерью родной сестры в первый раз, когда ей было всего восемь лет — ещё до надругательства мужа бабушки. Этот кошмар продолжался два года — с 2018-го по 2020-й, когда семья жила в Пензенской области, а после — в Новой Москве. Родственник часто заглядывал к ним в гости, именно тогда он и совращал несовершеннолетнюю. Это происходило даже во время её беременности. Школьница в итоге родила ребёнка от мужа своей бабушки, младенца отдали в дом малютки.
Полицейские задержали 50-летнего родственника пострадавшей, Щербинский суд Москвы арестовал насильника.
Напомним, в январе этого года стало известно, что девочка забеременела от 63-летнего мужа бабушки. О том, что несовершеннолетняя оказалась в положении, сначала узнали педагоги в школе, пообщавшись с её матерью.
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