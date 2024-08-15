Дядя два года насиловал родившую от мужа бабушки девочку из Москвы

По данным издания, дядя надругался над дочерью родной сестры в первый раз, когда ей было всего восемь лет — ещё до надругательства мужа бабушки. Этот кошмар продолжался два года — с 2018-го по 2020-й, когда семья жила в Пензенской области, а после — в Новой Москве. Родственник часто заглядывал к ним в гости, именно тогда он и совращал несовершеннолетнюю. Это происходило даже во время её беременности. Школьница в итоге родила ребёнка от мужа своей бабушки, младенца отдали в дом малютки.