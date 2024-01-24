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В Москве девочка забеременела от мужа бабушки

24 января, 11:25
В Москве 14-летняя девочка забеременела от мужа бабушки. Обложка © Shutterstock

В Москве 14-летняя девочка забеременела от мужа бабушки. Обложка © Shutterstock

В Москве 14-летнюю девочку совратил муж бабушки, и теперь подросток ждёт ребёнка от 63-летнего родственника. Полиция начала проверку в отношении мужчины. О случившемся пишет сайт mk.ru.

В 2020 году потерпевшая переехала из Пензенской области в столичный регион вместе с матерью, бабушкой, а также младшими братом и сестрой. Семья обосновалась на съёмной квартире. О том, что девочка забеременела, сначала узнали педагоги в школе, пообщавшись с её матерью. Сейчас под подозрением находится супруг бабушки. Его задержали. А девочка должна родить со дня на день.

"Таз не готов": Акушер рассказала, что будет с 13-летней беременной школьницей из Петербурга
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Ранее сообщалось, что семейная пара из села Азов Ростовской области удерживала знакомую в сексуальном рабстве. Безработные Алексей и Людмила пригласили несчастную в гости на семейное торжество. Та ничего не подозревала до тех пор, пока не оказалась в подвале. Сейчас подозреваемых задержали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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