"Таз не готов": Акушер рассказала, что будет с 13-летней беременной школьницей из Петербурга

Недавно общественность потрясла новость о 13-летней школьнице из Санкт-Петербурга, которая обратилась к врачам из-за беременности. Выяснилось, что девочка уже на пятом месяце. Акушер-гинеколог Виктория Мариновская рассказала, с какими осложнениями может столкнуться роженица в таком раннем возрасте.

"У юных пациенток ещё не до конца сформирована репродуктивная система — костный таз не готов к родам. Он формируется до 20–25 лет, и поэтому при родах в более раннем возрасте выше вероятность того, что они закончатся кесаревым сечением", — рассказала собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Она отметила, что и беременность в таком возрасте протекает несколько специфически. По её словам, у таких мам выше риск развития преэклампсии — опасного осложнения, которое характеризуется повышением артериального давления и появлением белка в моче. Также повышаются риск рождения младенца, отстающего в развитии, и шанс наступления преждевременных родов.