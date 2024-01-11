В Петербурге в больницу пришла 13-летняя девочка на пятом месяце беременности
СКР изучает ситуацию с беременной 13-летней школьницей из Петербурга
Правоохранители Санкт-Петербурга заинтересовались ситуацией с забеременевшей 13-летней школьницей. Об этом пишет 78.ru.
Девочка сама обратилась в больницу 10 января. Врачи выяснили, что она находится уже на пятом месяце беременности, осмотрели её и отпустили домой. После этого сотрудники больницы уведомили о положении школьницы полицию. Теперь следователи разбираются в обстоятельствах.
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