Крымчанка пришла в гости на семейный праздник, а оказалась в сексуальном рабстве
Семейная пара из села Азов в Красногвардейском районе Крыма удерживала знакомую в сексуальном рабстве. По данным SHOT, безработные Алексей и Людмила пригласили несчастную в гости на семейное торжество. Та ничего не подозревала до тех пор, пока не оказалась в подвале.
Безработные Алексей и Людмила изнасиловали знакомую на глазах у ребёнка. Фото © SHOT
По данным источника телеграм-канала, над пленницей жестоко издевались. Подвыпившие супруги сперва избили её, а затем подняли из подвала в детскую, где несколько раз изнасиловали прямо на глазах у семилетней дочери.
В полицию обратился сожитель женщины, когда начал переживать, что та долго не возвращается из гостей. Парочку извращенцев задержали и возбудили дела по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Незаконное лишение свободы" и "Изнасилование".
Ранее Лайф рассказывал, как в Ставропольском крае из рабства освободили мужчину, которого купил пенсионер. 29-летнего мужчину похитили и продали для работ на участке всего за 12 тысяч рублей. Но он оказался уже не первым "рабом" для пенсионера. Ранее он покупал себе 43-летнего мужчину и 48-летнюю женщину за восемь тысяч рублей, а также пытался заплатить 15 тысяч за 54-летнего мужчину, однако эту сделку сорвали правоохранители.