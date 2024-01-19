Крымчанка пришла в гости на семейный праздник, а оказалась в сексуальном рабстве

Семейная пара из села Азов в Красногвардейском районе Крыма удерживала знакомую в сексуальном рабстве. По данным SHOT, безработные Алексей и Людмила пригласили несчастную в гости на семейное торжество. Та ничего не подозревала до тех пор, пока не оказалась в подвале.

Безработные Алексей и Людмила изнасиловали знакомую на глазах у ребёнка. Фото © SHOT

По данным источника телеграм-канала, над пленницей жестоко издевались. Подвыпившие супруги сперва избили её, а затем подняли из подвала в детскую, где несколько раз изнасиловали прямо на глазах у семилетней дочери.

В полицию обратился сожитель женщины, когда начал переживать, что та долго не возвращается из гостей. Парочку извращенцев задержали и возбудили дела по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Незаконное лишение свободы" и "Изнасилование".