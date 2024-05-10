Токарь из Петербурга семь месяцев насиловал пятилетнюю дочку
В Петербурге задержали 38-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании дочери
Подозреваемый в изнасиловании дочки. Обложка © Telegram / 78 | Новости
В Санкт-Петербурге задержали 38-летнего токаря, которого подозревают в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщает местный портал 78.ru со ссылкой на правоохранителей.
Следствие выяснило, что мужчина около семи месяцев насиловал свою пятилетнюю дочку. 8 мая педофила накрыли в собственной квартире на Молодёжной улице в Волхове. На него завели уголовное дело по статье 132 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержали школьного дворника, который домогался двух учеников — 13-летних мальчиков. Он заманил школьников домой и предложил устроить совсем не детские игры.