Токарь из Петербурга семь месяцев насиловал пятилетнюю дочку

В Санкт-Петербурге задержали 38-летнего токаря, которого подозревают в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщает местный портал 78.ru со ссылкой на правоохранителей.

Следствие выяснило, что мужчина около семи месяцев насиловал свою пятилетнюю дочку. 8 мая педофила накрыли в собственной квартире на Молодёжной улице в Волхове. На него завели уголовное дело по статье 132 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.