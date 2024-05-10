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10 мая, 12:24

Токарь из Петербурга семь месяцев насиловал пятилетнюю дочку

В Петербурге задержали 38-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании дочери

Подозреваемый в изнасиловании дочки. Обложка © Telegram / 78 | Новости

Подозреваемый в изнасиловании дочки. Обложка © Telegram / 78 | Новости

В Санкт-Петербурге задержали 38-летнего токаря, которого подозревают в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщает местный портал 78.ru со ссылкой на правоохранителей.

Следствие выяснило, что мужчина около семи месяцев насиловал свою пятилетнюю дочку. 8 мая педофила накрыли в собственной квартире на Молодёжной улице в Волхове. На него завели уголовное дело по статье 132 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Бизнесмен-педофил из Подмосковья шесть лет совращал родную дочь
Бизнесмен-педофил из Подмосковья шесть лет совращал родную дочь

Ранее Life.ru рассказывал, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержали школьного дворника, который домогался двух учеников — 13-летних мальчиков. Он заманил школьников домой и предложил устроить совсем не детские игры.

Александра Мышляева
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