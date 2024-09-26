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В Кемеровской области школьница 13-летняя забеременела от своего деда-уголовника

В Кузбассе взят под арест пожилой мужчина по подозрению в изнасиловании внучки

26 сентября, 17:46
В Кузбассе девочка забеременела от своего дедушки. Обложка © freepik / lookstudio

В Кузбассе девочка забеременела от своего дедушки. Обложка © freepik / lookstudio

В Кемеровской области мужчина надругался над собственной 13-летней внучкой, когда та гостила в его доме, в результате чего девочка забеременела. О случившемся сообщают местные издания.

Как пишет «Сапа медиа», школьница воспитывается в многодетной семье. Весной этого года её отправили погостить к бабушке с дедушкой в село Кайла Яйского района Кемеровской области. В один из вечеров, по словам девочки, 57-летний мужчина прилёг к ней на кровать и «что-то делал». Через некоторое время она обратилась в больницу, где врачи обнаружили беременность на восьмом месяце. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Известно, что он уже был судим за кражу, хулиганство и изнасилование.

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Ранее в Аксае Ростовской области иностранный гражданин попытался изнасиловать 14-летнюю девочку прямо на улице средь бела дня, ей удалось сбежать, а полиция смогла задержать преступника по горячим следам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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