В Кемеровской области школьница 13-летняя забеременела от своего деда-уголовника

Как пишет «Сапа медиа», школьница воспитывается в многодетной семье. Весной этого года её отправили погостить к бабушке с дедушкой в село Кайла Яйского района Кемеровской области. В один из вечеров, по словам девочки, 57-летний мужчина прилёг к ней на кровать и «что-то делал». Через некоторое время она обратилась в больницу, где врачи обнаружили беременность на восьмом месяце. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Известно, что он уже был судим за кражу, хулиганство и изнасилование.