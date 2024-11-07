Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Лейла Киракосян

Заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян умерла в 83 года. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Ленсовета.

«Пришла горькая весть. 5 ноября на 84-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Лейла Зениковна Киракосян», — говорится в публикации.

Актриса училась в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). После Киракосян работала в театре имени Ленсовета с 1978 по 1991 год, участвуя в спектаклях таких как «Вишнёвый сад», «Кошка на раскалённой крыше», «Земля обетованная», «Наедине со всеми», «Тайный грех председателя Саши» и других. Она также выступала в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре и театре имени Андрея Миронова. Зрителям она запомнилась своими ролями в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».