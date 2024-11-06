Умер киновед и директор фильма «Экипаж» Борис Криштул
Борис Криштул. Обложка © Wikipedia / Agishev
Скончался Борис Криштул, организатор кинопроизводства и преподаватель ВГИК. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Он ушёл из жизни на 85-м году.
«6 ноября 2024 года <...> ушел из жизни наш друг и коллега, организатор кинопроизводства, педагог, заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов России Криштул Борис Иосифович. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Криштул занимал пост директора на киностудии «Мосфильм», под его руководством были созданы такие фильмы, как «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово». В 1990-х годах он полностью сосредоточился на преподавании во ВГИК. Кроме того, деятель культуры написал множество книг по истории кино. В 2003 году он получил Благодарность министра культуры РФ за многолетнюю продуктивную работу и высокий уровень профессионализма, а также по случаю 60-летия со дня основания экономического факультета ВГИК.
Ранее стало известно о смерти легендарного продюсера Куинси Джонса, получившего 28 премий «Грэмми». Он работал с Фрэнком Синатрой, Майклом Джексоном, Рэем Чарльзом, Диной Вашингтон, Аретой Франклин и другими американскими исполнителями.