Умер киновед и директор фильма «Экипаж» Борис Криштул

Скончался Борис Криштул, организатор кинопроизводства и преподаватель ВГИК. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Он ушёл из жизни на 85-м году.

Криштул занимал пост директора на киностудии «Мосфильм», под его руководством были созданы такие фильмы, как «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово». В 1990-х годах он полностью сосредоточился на преподавании во ВГИК. Кроме того, деятель культуры написал множество книг по истории кино. В 2003 году он получил Благодарность министра культуры РФ за многолетнюю продуктивную работу и высокий уровень профессионализма, а также по случаю 60-летия со дня основания экономического факультета ВГИК.