Умер легендарный продюсер Куинси Джонс, получивший 28 премий «Грэмми»

В возрасте 91 года умер легендарный американский композитор и продюсер Куинси Джонс. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его семью.

«Полные решимости, но с разбитыми сердцами, мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса», — приводит агентство сообщение родных усопшего.

Известно, что Джонс умер накануне вечером, 3 ноября, в своём доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. О причинах смерти артиста не сообщается.

Куинси Джонс родился 14 марта 1933 года в Чикаго. Он работал с Фрэнком Синатрой, Рэем Чарльзом, Диной Вашингтон, Аретой Франклин и другими американскими исполнителями. Также Джонс выступил продюсером альбомов Майкла Джексона Off the Wall, Thriller и Bad. За свою карьеру композитор написал саундтреки к более чем 50 фильмам и получил 28 премий «Грэмми», два почётных «Оскара», премию «Эмми» и премию «Тони». Джонс был трижды женат и имеет семерых детей от пяти разных женщин.