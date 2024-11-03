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3 ноября, 18:46

Легенда башкирского рока и автор песен для звёзд эстрады Хайруллин умер в 60 лет

Автор песен для звёзд эстрады Ильдар Хайруллин умер на 61-м году жизни

Ильдар Хайруллин. Обложка © VK / Айдар Хусаинов

Ильдар Хайруллин. Обложка © VK / Айдар Хусаинов

В башкирском Стерлитамаке умер рок-музыкант, композитор песен группы «Стерлитяне» Ильдар Хайруллин. Об этом сообщил его друг Айдар Хусаинов.

«Ушёл из жизни гениальный поэт, певец, мыслитель и целитель, мой друг Ильдар Хайруллин. Окончился земной путь великого человека, началось бессмертие. Его песни и мысли всегда будут с нами, такие люди не умирают», — написал он в соцсети «Вконтакте».

Прощание с Хайруллиным состоится в понедельник, 4 ноября, в 12:00 в доме прощания на улице Карла Маркса. Причина его смерти не раскрывается.

Ильдар Хайруллин хорошо известен тем, кто вырос в 80-е годы прошлого века. Он писал песни, которые исполнялись на «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой Александром Кальяновым, а также были в репертуаре Евгения Осина и других отечественных звёзд. В середине ноября Хайруллину бы исполнился 61 год. По данным местных СМИ, не так давно музыкант перенёс инсульт.

Ранее стало известно о смерти актрисы Лидии Ильиной, которая известна по роли бабушки в «Слове пацана». Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Ей было 77 лет.

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Наталья Демьянова
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