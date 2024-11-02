Умер бывший главред «Российской газеты» Анатолий Юрков, ему было 89 лет

Сегодня, 2 ноября, скончался российский и советский журналист, бывший главный редактор издания «Российская газета» Анатолий Юрков. Ему было 89 лет.

«Сегодня в возрасте 89 лет после продолжительной болезни скончался Анатолий Петрович Юрков, политический обозреватель «Российской газеты», — говорится на сайте RG.ru. Информация о месте и дате похорон будет известна позже.

Юрков работал главным редактором в «Российской газеты» в период с 1995 по 2000 года. После ухода с руководящего поста он занял должность политического обозревателя. За свою жизнь он получил звание «Заслуженного журналиста России», а также становился обладателем журналистской премии «Золотое перо России».