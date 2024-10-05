Главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Папорова умерла в возрасте 82 лет
Татьяна Папорова. Обложка © Kinopoisk.ru
Главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова скончалась в Москве в возрасте 82 лет. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Папорова умерла накануне в своей квартире в районе Останкино. Причиной стала онкология (множественная миелома).
Татьяна Папорова более 40 лет своей жизни посвятила работе на «Союзмультфильме» и долгое время занимала пост главного редактора студии. Она сама писала сценарии к мультикам («Чинк», «Первая охота», «Секрет матрёшки»), а также руководила созданием советских легенд, таких как «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и др. В советское время совместно с японской киностудией работала над «Приключениями пингвинёнка Лоло». Плотно сотрудничала с известным мультипликатором Гарри Бардиным. Все рукописные труды Папоровой семья сохранит и опубликует позднее.
Накануне Life.ru сообщал, что умерла одна из создательниц мультфильма «Трое из Простоквашино» Марина Восканьянц. Ей было 90 лет.