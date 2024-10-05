Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 10:01

Главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Папорова умерла в возрасте 82 лет

Татьяна Папорова. Обложка © Kinopoisk.ru

Татьяна Папорова. Обложка © Kinopoisk.ru

Главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова скончалась в Москве в возрасте 82 лет. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Папорова умерла накануне в своей квартире в районе Останкино. Причиной стала онкология (множественная миелома).

Татьяна Папорова более 40 лет своей жизни посвятила работе на «Союзмультфильме» и долгое время занимала пост главного редактора студии. Она сама писала сценарии к мультикам («Чинк», «Первая охота», «Секрет матрёшки»), а также руководила созданием советских легенд, таких как «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и др. В советское время совместно с японской киностудией работала над «Приключениями пингвинёнка Лоло». Плотно сотрудничала с известным мультипликатором Гарри Бардиным. Все рукописные труды Папоровой семья сохранит и опубликует позднее.

Накануне Life.ru сообщал, что умерла одна из создательниц мультфильма «Трое из Простоквашино» Марина Восканьянц. Ей было 90 лет.

Никита Никонов
  • Новости
  • Союзмультфильм
  • Утраты
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров