Главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Папорова умерла в возрасте 82 лет

Татьяна Папорова более 40 лет своей жизни посвятила работе на «Союзмультфильме» и долгое время занимала пост главного редактора студии. Она сама писала сценарии к мультикам («Чинк», «Первая охота», «Секрет матрёшки»), а также руководила созданием советских легенд, таких как «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и др. В советское время совместно с японской киностудией работала над «Приключениями пингвинёнка Лоло». Плотно сотрудничала с известным мультипликатором Гарри Бардиным. Все рукописные труды Папоровой семья сохранит и опубликует позднее.