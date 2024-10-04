Умерла одна из создательниц мультфильма «Трое из Простоквашино» Марина Восканьянц

Мультипликатор Марина Восканьянц, которая с 1959 по 1991 год, работала в «Союзмультфильме», скончалась на 91-м году жизни. О смерти одной из создательнице «Трое из Простоквашино» сообщил в своём телеграм-канале шеф-редактор киностудии, заслуженный работник культуры России Сергей Капков.

«Сегодня ночью ушла ещё одна легенда «Союзмультфильма», потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц», — отметил Капков.

Восканьянц участвовала в создании таких известных картин, как «Трое из Простоквашино», «Дюймовочка», «Фильм, фильм, фильм», «В стране невыученных уроков», «Голубой щенок», «Волшебное кольцо», Жил-был пёс», «Три толстяка», «Сказка о золотом петушке», «Бременские музыканты», «Конёк-Горбунок», «Тайна третьей планеты». Капков добавил, что визиткой Восканьянц был гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней ёлки в картине Бориса Степанцева «Щелкунчик».

Марина Восканьянц родилась в Москве в 1934 году. С 1945 по 1951 год занималась в изостудии Московского Центрального Дворца пионеров. В 1952 году получила первую премию золотую медаль президента Индии за участие в международной выставке детского рисунка в Дели. В 1955 году окончила МСХШ.