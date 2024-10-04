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4 октября, 11:36

Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru. Композитор ушёл из жизни 1 октября в возрасте 78 лет.

Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище. Фото © Life.ru

Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище. Фото © Life.ru

Ранее Александр Маршал, Сергей Степашин и Михаил Грушевский рассказали Life.ru, каким запомнили Доктора Шлягера. Именно такое прозвище дали композитору за бесчисленное количество написанных хитов.

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Напомним, Добрынин умер в московской клинике не пережив последствий третьего инсульта. В последний месяц жизни он почти не поднимался с кровати. Михаил Шуфутинский после смерти Добрынина признался, что хит «Третье сентября» появился благодаря мэтру. 4 октября в Москве прошла церемония прощания с артистом и его похороны. Венок прислал президент России Владимир Путин.

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Никита Никонов
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