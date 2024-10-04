Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru. Композитор ушёл из жизни 1 октября в возрасте 78 лет.
Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище. Фото © Life.ru
Ранее Александр Маршал, Сергей Степашин и Михаил Грушевский рассказали Life.ru, каким запомнили Доктора Шлягера. Именно такое прозвище дали композитору за бесчисленное количество написанных хитов.
Напомним, Добрынин умер в московской клинике не пережив последствий третьего инсульта. В последний месяц жизни он почти не поднимался с кровати. Михаил Шуфутинский после смерти Добрынина признался, что хит «Третье сентября» появился благодаря мэтру. 4 октября в Москве прошла церемония прощания с артистом и его похороны. Венок прислал президент России Владимир Путин.
Life.ru