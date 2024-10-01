Лидер «Любэ» озвучил тайное прозвище умершего от инсульта Добрынина
Николай Расторгуев: Добрынина называли Доктором Шлягером за огромное число хитов
Николай Расторгуев. Фото © Агентство «Москва» / Сергей Киселев
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев раскрыл прозвище Вячеслава Добрынина среди коллег. За огромное число хитов, которые композитор написал в СССР, звёзды прозвали его Доктором Шлягером.
«Я с ним знаком очень-очень давно был. Он написал такое огромное, громадное количество песен, которые знала и пела вся страна», — отметил певец в беседе с 360.ru.
Артист добавил, что Добрынин был незаурядным и невероятным человеком. Лидер группы «Любэ» выразил свои соболезнования родственникам композитора, который умер 1 октября, не пережив третьего по счёту инсульта.
Добрынин попал в больницу в тяжёлом состоянии 26 сентября. Вставать с постели он не мог уже месяц. Коллеги рассказывают, что артист предчувствовал свою смерть. Во время работы над новой песней он сделал пророческое заявление, сказав, что считает эту работу последней в жизни. Дату и место прощания с легендой эстрады огласят позднее.