Лидер «Любэ» озвучил тайное прозвище умершего от инсульта Добрынина

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев раскрыл прозвище Вячеслава Добрынина среди коллег. За огромное число хитов, которые композитор написал в СССР, звёзды прозвали его Доктором Шлягером.

«Я с ним знаком очень-очень давно был. Он написал такое огромное, громадное количество песен, которые знала и пела вся страна», — отметил певец в беседе с 360.ru.