Автор хита «Бабушки-старушки» вспомнил о мрачном предчувствии Добрынина перед смертью
Добрынин при записи новой песни с Осиашвили говорил, что она станет последней
Симон Осиашвили и Вячеслав Добрынин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин начал работу над новой песней со своим другом — поэтом Симоном Осиашвили, но не успел её закончить. Об этом Симон Абрамович сообщил в беседе с SHOT и вспомнил о мрачном предчувствии артиста.
«Он обозначил мне ключевую фразу новой песни, я даже написал к ней припев. Правда, Слава с самого начала говорил, что наверное это будет последняя песня в его жизни», — рассказал легендарный поэт-песенник.
Симон Абрамович также признался нам, что в одиночку дописывать эту песню не станет, она так и останется незавершённой.
Симон Осиашвили и Вячеслав Добрынин вместе написали популярный хит «Не сыпь мне соль на рану». Впервые песня прозвучала в 1989 году. Другие совместные шлягеры поэта и композитора — «Бабушки-старушки», «За милых дам», «Колодец», «Спасатель», «Капля в море».
Напомним, скончался народный артист Российской Федерации, композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. Дату и место прощания с легендой эстрады огласят позднее. Последний месяц артист уже не вставал с постели. Его госпитализировали с подозрением на очередной инсульт, но врачи не смогли спасти маэстро.