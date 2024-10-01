Льва Лещенко разбила новость о смерти Вячеслава Добрынина: «Он озвучил эпоху шлягерами‎» Лещенко признался, что Добрынин «озвучил эпоху своими шлягерами» 1 октября, 10:06 Вячеслав Добрынин. Обложка © ТАСС / Олег Дьяченко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал скончавшегося композитора и певца Вячеслава Добрынина одним из лучших творцов в истории музыки, который «озвучил своими шлягерами» всё наше время. Лещенко признался в беседе с Life.ru, что очень дружил с артистом и тяжело переживает его смерть.

«Печальное событие. Я в очень плохом состоянии и очень переживаю, потому что это один из ближайших моих друзей, коллег. Это человек, который озвучил нашу эпоху своими шлягерами. Такое обилие популярной музыки, которое он сделал вряд ли можно у кого-то ещё найти», — рассказал он.

По его словам, Добрынин был уникально образованным человеком, начитанным и интересным. Он смог создать особый жанр, соединив шансон, эстрадную песню и поп-музыку, что до него никто не делал, отметил Лещенко.

Напомним, скончался народный артист Российской Федерации, композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. Дату и место прощания с легендой эстрады огласят позднее. Последний месяц артист уже не вставал с постели. Его госпитализировали с подозрением на очередной инсульт, но врачи не смогли спасти маэстро.