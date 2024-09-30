Актёр из кинокомедии «Полицейский из Беверли-Хиллз» умер от рака

Актёр Джон Эштон, сыгравший сержанта в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз», скончался в возрасте 76 лет. Он продолжительное время страдал от рака, передаёт The Hollywood Reporter.

Скончался актёр в городе Форт-Коллинз штата Колорадо. У голливудской звезды остались двое детей, рождённых в браке с Робин Хой, а также трое приёмных ребят. Карьера в кино длилась у Эштона около 50 лет, за которые он успел сыграть более 200 ролей.