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30 сентября, 19:21

Актёр из кинокомедии «Полицейский из Беверли-Хиллз» умер от рака

Скончался актёр Джон Эштон из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз»

Джон Эштон. Обложка © Wikipedia / Steven Friedel

Джон Эштон. Обложка © Wikipedia / Steven Friedel

Актёр Джон Эштон, сыгравший сержанта в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз», скончался в возрасте 76 лет. Он продолжительное время страдал от рака, передаёт The Hollywood Reporter.

Скончался актёр в городе Форт-Коллинз штата Колорадо. У голливудской звезды остались двое детей, рождённых в браке с Робин Хой, а также трое приёмных ребят. Карьера в кино длилась у Эштона около 50 лет, за которые он успел сыграть более 200 ролей.

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Ранее в Life.ru сообщали о смерти Криса Кристофферсона, который обрёл популярность благодаря фильмам «Блэйд» и «Конвой». Он скончался в возрасте 88 лет. Актёр умер в своём доме на Гавайях в окружении родственников и близких.

Полина Никифорова
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