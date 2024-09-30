Актёр из кинокомедии «Полицейский из Беверли-Хиллз» умер от рака
Скончался актёр Джон Эштон из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз»
Джон Эштон. Обложка © Wikipedia / Steven Friedel
Актёр Джон Эштон, сыгравший сержанта в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз», скончался в возрасте 76 лет. Он продолжительное время страдал от рака, передаёт The Hollywood Reporter.
Скончался актёр в городе Форт-Коллинз штата Колорадо. У голливудской звезды остались двое детей, рождённых в браке с Робин Хой, а также трое приёмных ребят. Карьера в кино длилась у Эштона около 50 лет, за которые он успел сыграть более 200 ролей.
Ранее в Life.ru сообщали о смерти Криса Кристофферсона, который обрёл популярность благодаря фильмам «Блэйд» и «Конвой». Он скончался в возрасте 88 лет. Актёр умер в своём доме на Гавайях в окружении родственников и близких.