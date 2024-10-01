Телеведущий Юрий Николаев – об умершем Добрынине: Он был очень талантливый 1 октября, 10:42 Вячеслав Добрынин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев рассказал в беседе с журналистом Life.ru, что скончавшийся певец и композитор Вячеслав Добрынин имел огромную популярность у народа, зрители наизусть знали тексты его шлягеров.

«Мы дружили с ним где-то с 80-х годов. Часто выезжали на концерты и на встречи со зрителями. Наши отношения были всегда очень тёплыми, радостными. Конечно, он был очень талантливый и очень популярный. Зрители знали его песни и просили спеть и ту, и другую», — поделился воспоминаниями Николаев.

Напомним, сегодня скончался народный артист Российской Федерации, композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. Последний месяц артист уже не вставал с постели. Его госпитализировали с подозрением на очередной инсульт, но врачи не смогли спасти маэстро. По словам певца Льва Лещенко, Добрынин «озвучил своими шлягерами» всё наше время.