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Телеведущий Юрий Николаев – об умершем Добрынине: Он был очень талантливый

1 октября, 10:42
Вячеслав Добрынин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Вячеслав Добрынин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев рассказал в беседе с журналистом Life.ru, что скончавшийся певец и композитор Вячеслав Добрынин имел огромную популярность у народа, зрители наизусть знали тексты его шлягеров.

«Мы дружили с ним где-то с 80-х годов. Часто выезжали на концерты и на встречи со зрителями. Наши отношения были всегда очень тёплыми, радостными. Конечно, он был очень талантливый и очень популярный. Зрители знали его песни и просили спеть и ту, и другую», — поделился воспоминаниями Николаев.

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Автор хита «‎Бабушки-старушки» вспомнил о мрачном предчувствии Добрынина перед смертью

Напомним, сегодня скончался народный артист Российской Федерации, композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. Последний месяц артист уже не вставал с постели. Его госпитализировали с подозрением на очередной инсульт, но врачи не смогли спасти маэстро. По словам певца Льва Лещенко, Добрынин «озвучил своими шлягерами» всё наше время.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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