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4 октября, 08:28

Маршал, Степашин и Грушевский рассказали Life.ru, каким запомнили Добрынина

Александр Маршал признался, что его объединяла с Добрыниным любовь к Beatles

Народный артист России Вячеслав Добрынин, прощание с которым сейчас проходит в Москве, запомнился его родным и близким как разносторонний человек. Life.ru поговорил с некоторыми гостями церемонии. Например, Александр Маршал признался, что его с музыкантом объединяла любовь к рок-группе Beatles.

Маршал, Степашин и Грушевский — о Вячеславе Добрынине. Видео © Life.ru

«Мы с ним когда-то сошлись на Beatles... Это была группа, которая повлияла на нашу жизнь вообще, поэтому нас Beatles сблизили. [Запомнился] добродушным, весёлым и очень жизнерадостным человеком», — пояснил артист.

Посетил церемонию и бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он в свою очередь сошёлся с Добрыниным на почве футбола — музыкант был «настоящим болельщиком «Динамо». К слову, московский клуб также прислал венок. А актёр Михаил Грушевский, говоря об усопшем, заявил, что ему всегда было до друзей.

Шуфутинский признался, что песня про 3-е сентября появилась благодаря Добрынину
Шуфутинский признался, что песня про 3-е сентября появилась благодаря Добрынину

Напомним, что о смерти Вячеслава Добрынина стало известного 1 октября. Известный композитор умер в московской клинике на 79-м году жизни, не пережив последствий третьего инсульта. В последний месяц жизни он почти не поднимался с кровати. Михаил Шуфутинский даже признался, что хит «Третье сентября» появился благодаря мэтру. А 4 октября в Москве проходит церемония прощания с артистом. Среди прочих венок прислала Алла Пугачёва.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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