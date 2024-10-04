Маршал, Степашин и Грушевский рассказали Life.ru, каким запомнили Добрынина

Народный артист России Вячеслав Добрынин, прощание с которым сейчас проходит в Москве, запомнился его родным и близким как разносторонний человек. Life.ru поговорил с некоторыми гостями церемонии. Например, Александр Маршал признался, что его с музыкантом объединяла любовь к рок-группе Beatles.

Маршал, Степашин и Грушевский — о Вячеславе Добрынине. Видео © Life.ru

«Мы с ним когда-то сошлись на Beatles... Это была группа, которая повлияла на нашу жизнь вообще, поэтому нас Beatles сблизили. [Запомнился] добродушным, весёлым и очень жизнерадостным человеком», — пояснил артист.