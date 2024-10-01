Шуфутинский признался, что песня про 3-е сентября появилась благодарю Добрынину
Ставшая нетленной строка «я календарь переверну, и снова третье сентября» Михаила Шуфутинского оказалась создана под вдохновением от песни Вячеслава Добрынина. Как поведал Mash сам автор легендарного шлягера, тот был написан через пять лет поле создания композиции «Не сыпь мне соль на рану».
Дружба музыкантов началась в 1975 году. Шуфутинский рассказал, что творчество композитора существенно повлияло на его собственный репертуар. Собеседник Mash ставит Добрынина в один ряд с Макроусовым и Наевским, которые сделали большой вклад в российскую музыку.
Напомним, что о смерти Вячеслава Добрынина стало известного сегодня. Легендарный композитор умер в одной из столичных больниц на 79-м году жизни, не выдержав последствий третьего инсульта. В последний месяц он почти не поднимался с постели. Многие знаменитости уже выразили свою скорбь в связи с огромной утраты для отечественной культуры.
ТАСС / Вадим Тараканов