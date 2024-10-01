Шуфутинский признался, что песня про 3-е сентября появилась благодарю Добрынину

Ставшая нетленной строка «я календарь переверну, и снова третье сентября» Михаила Шуфутинского оказалась создана под вдохновением от песни Вячеслава Добрынина. Как поведал Mash сам автор легендарного шлягера, тот был написан через пять лет поле создания композиции «Не сыпь мне соль на рану».