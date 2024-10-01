Стало известно, где похоронят Вячеслава Добрынина

Народного артиста Российской Федерации Вячеслава Добрынина похоронят в пятницу, 4 октября, на Троекуровском кладбище. Там же, по данным ТАСС, пройдёт прощание с легендой советской и российской эстрады.

За свою творческую жизнь Вячеслав Добрынин написал около 1000 песен, в том числе такие хиты как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро» и другие.