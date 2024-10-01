Стало известно, где похоронят Вячеслава Добрынина
Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября
Вячеслава Добрынина не стало сегодня, 1 октября. Ему было 78 лет. Фото © Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
Народного артиста Российской Федерации Вячеслава Добрынина похоронят в пятницу, 4 октября, на Троекуровском кладбище. Там же, по данным ТАСС, пройдёт прощание с легендой советской и российской эстрады.
Life.ru уже сообщал, что новость о смерти Вячеслава Григорьевича потрясла весь шоу-бизнес. «Доктор Шлягер» скончался 1 октября в московской больнице в возрасте 78 лет после третьего инсульта. Последний месяц жизни автор многочисленных хитов практически не вставал с постели. Траурное известие о его кончине разбило многих знаменитостей. В частности, тяжело переживает смерть композитора его друг Лев Лещенко. Также скорбят вместе с близкими Юрий Николаев, Юрий Антонов, Николай Расторгуев и многие другие.
За свою творческую жизнь Вячеслав Добрынин написал около 1000 песен, в том числе такие хиты как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро» и другие.