«Я очень расстроен»: Юрий Антонов тяжело переживает смерть Вячеслава Добрынина

Юрий Антонов выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Добрынина, который умер на 79-м году жизни. Исполнитель хита «Крыша дома твоего» заявил, что он был выдающимся поэтом-песенником, который подарил стране множество шлягеров.

«Столько, сколько он написал шлягеров в СССР во время его работы со многими коллективами... песни стали необыкновенно популярными. Это был настоящий музыкант, хороший человек, весёлый и жизнерадостный», — отметил народный артист РФ в беседе с RT.

Певец считает, что Добрынин ушёл из жизни достаточно рано и мог ещё пожить. Ему очень жаль, что так произошло.