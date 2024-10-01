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1 октября, 12:15

«Я очень расстроен»: Юрий Антонов тяжело переживает смерть Вячеслава Добрынина

Юрий Антонов признался, что тяжело переживает смерть Вячеслава Добрынина

Юрий Антонов. Фото © Агентство «Москва» / Авилов Александр

Юрий Антонов. Фото © Агентство «Москва» / Авилов Александр

Юрий Антонов выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Добрынина, который умер на 79-м году жизни. Исполнитель хита «Крыша дома твоего» заявил, что он был выдающимся поэтом-песенником, который подарил стране множество шлягеров.

«Столько, сколько он написал шлягеров в СССР во время его работы со многими коллективами... песни стали необыкновенно популярными. Это был настоящий музыкант, хороший человек, весёлый и жизнерадостный», — отметил народный артист РФ в беседе с RT.

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Певец считает, что Добрынин ушёл из жизни достаточно рано и мог ещё пожить. Ему очень жаль, что так произошло.

«Я очень расстроен этим событием, переживаю», — высказался Антонов.

О смерти Вячеслава Добрынина стало известно 1 октября. 26 сентября его госпитализировали в тяжёлом состоянии с подозрением на третий инсульт. Последний месяц композитор не вставал с кровати, а свою гастрольную деятельность он и вовсе прекратил несколько лет назад. Известно, что до этого артист перенёс два инсульта и получил инвалидность. Третий удар стал для Добрынина роковым.

Алёна Зиновьева
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