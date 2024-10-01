Врач рассказал, почему Добрынина не смогли вытащить с того света после третьего инсульта

Внезапная кончина Вячеслава Добрынина стала потрясением не только для его поклонников, но и коллег. Сообщается, что причиной смерти любимца публики стал третий инсульт. По мнению невролога, медицинского эксперта Натальи Корявцевой, именно он стал роковым для здоровья композитора.

«Если у Добрынина уже были два инсульта, это создаёт дополнительно очень высокую угрозу его здоровью и угрозу того, что он восстановиться уже не сможет», — объяснила медик в беседе с aif.ru, добавив, что третий инсульт чаще всего становится для человека фатальным.