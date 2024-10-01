Врач рассказал, почему Добрынина не смогли вытащить с того света после третьего инсульта
Невролог Корявцева: Третий инсульт стал для Добрынина роковым
Вячеслав Добрынин. Обложка © ТАСС / Олег Дьяченко
Внезапная кончина Вячеслава Добрынина стала потрясением не только для его поклонников, но и коллег. Сообщается, что причиной смерти любимца публики стал третий инсульт. По мнению невролога, медицинского эксперта Натальи Корявцевой, именно он стал роковым для здоровья композитора.
«Если у Добрынина уже были два инсульта, это создаёт дополнительно очень высокую угрозу его здоровью и угрозу того, что он восстановиться уже не сможет», — объяснила медик в беседе с aif.ru, добавив, что третий инсульт чаще всего становится для человека фатальным.
Сказался и возраст артиста, которому в этом году исполнилось 78 лет. Невролог объяснила, что у пожилых людей происходит множество физиологических изменений в организме, которые могут привести к инсульту. Корявцева отметила, что дочери и внукам Добрынина надо внимательно следить за здоровьем, поскольку болезнь певца могла передаться по наследству.
О смерти Вячеслава Добрынина стало известно 1 октября. В последний месяц композитор не вставал с постели. Семья была с артистом до последнего. Ранее он рассказывал журналистам, что получил инвалидность после двух инсультов. 26 сентября его госпитализировали в тяжёлом состоянии с подозрением на третий инсульт. Врачи делали всё возможное, но спасти музыканта не удалось.