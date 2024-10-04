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4 октября, 07:43

Пугачёва прислала венок на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным

В Москве началась церемония прощания с певцом Вячеславом Добрыниным

В Москве началось прощание с народным артистом России Вячеславом Добрыниным. На видео Life.ru — первые венки, которые принесли на церемонию. Среди них — цветы от Аллы Пугачёвой. Музыканта похоронят сегодня на Троекуровском кладбище.

Прощание с Вячеславом Добрыниным. Видео © Life.ru

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Напомним, что о смерти Вячеслава Добрынина стало известного 1 октября. Известный композитор умер в московской клинике на 79-м году жизни, не пережив последствий третьего инсульта. В последний месяц жизни он почти не поднимался с кровати. Михаил Шуфутинский даже признался, что хит «Третье сентября» появился благодаря мэтру.

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Life.ru

Николай Рюмин
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