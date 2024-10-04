Пугачёва прислала венок на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным
В Москве началась церемония прощания с певцом Вячеславом Добрыниным
В Москве началось прощание с народным артистом России Вячеславом Добрыниным. На видео Life.ru — первые венки, которые принесли на церемонию. Среди них — цветы от Аллы Пугачёвой. Музыканта похоронят сегодня на Троекуровском кладбище.
Прощание с Вячеславом Добрыниным. Видео © Life.ru
Напомним, что о смерти Вячеслава Добрынина стало известного 1 октября. Известный композитор умер в московской клинике на 79-м году жизни, не пережив последствий третьего инсульта. В последний месяц жизни он почти не поднимался с кровати. Михаил Шуфутинский даже признался, что хит «Третье сентября» появился благодаря мэтру.
Life.ru