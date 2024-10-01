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1 октября, 16:50

Путин назвал Добрынина дарованием, память о котором останется навсегда

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Добрынина

Президент России Владимир Путин почтил память легендарного композитора Вячеслава Добрынина, ушедшего сегодня из жизни. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил талант и неординарность музыканта.

«Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки», — говорится в тексте.

Умер Вячеслав Добрынин. Вы не знали, но эти песни написал именно он
Умер Вячеслав Добрынин. Вы не знали, но эти песни написал именно он

Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 78 лет умер композитор Вячеслава Добрынин. Он скончался после третьего инсульта. Последний месяц жизни хитмейкер практически не вставал с постели. Свои соболезнования в связи с утратой творца выразили Лев Лещенко, Юрий Николаев, Юрий Антонов, Николай Расторгуев и многие другие. Народного артиста Российской Федерации похоронят в пятницу, 4 октября, на Троекуровском кладбище.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Александра Мышляева
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