Путин назвал Добрынина дарованием, память о котором останется навсегда
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Добрынина
Президент России Владимир Путин почтил память легендарного композитора Вячеслава Добрынина, ушедшего сегодня из жизни. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил талант и неординарность музыканта.
«Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки», — говорится в тексте.
Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 78 лет умер композитор Вячеслава Добрынин. Он скончался после третьего инсульта. Последний месяц жизни хитмейкер практически не вставал с постели. Свои соболезнования в связи с утратой творца выразили Лев Лещенко, Юрий Николаев, Юрий Антонов, Николай Расторгуев и многие другие. Народного артиста Российской Федерации похоронят в пятницу, 4 октября, на Троекуровском кладбище.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав