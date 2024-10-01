Путин назвал Добрынина дарованием, память о котором останется навсегда

Президент России Владимир Путин почтил память легендарного композитора Вячеслава Добрынина, ушедшего сегодня из жизни. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил талант и неординарность музыканта.

«Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки», — говорится в тексте.