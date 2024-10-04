Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 09:09

«Я был одним из первых»: Юрий Антонов рассказал, что предрёк популярность Добрынина

Композитор Антонов рассказал, что предрёк популярность Добрынина

Певец и композитор Юрий Антонов рассказал, что предрёк популярность народному артисту России Вячеславу Добрынину. Выступая на церемонии прощания, он также выразил свои глубокие соболезнования родным и близким артиста, умершего на 79-м году жизни.

Антонов на прощании с Добрыниным. Видео © Life.ru

По словам Антонова, он приезжал в гости к Добрынину, они много общались и обсуждали первые песни. Тогда ещё композитор был на заре карьеры, а уже популярный Антонов оценил его будущие хиты.

«Я был одним из первых, кому Слава показал свои песни. <...> Слава был замечательным композитором, создателем одних из самых лучших песен времён Советского союза», — отметил певец.

Маршал, Степашин и Грушевский рассказали Life.ru, каким запомнили Добрынина
Маршал, Степашин и Грушевский рассказали Life.ru, каким запомнили Добрынина

Напомним, что о смерти Вячеслава Добрынина стало известного 1 октября. Известный композитор умер в московской клинике на 79-м году жизни, не пережив последствий третьего инсульта. В последний месяц жизни он почти не поднимался с кровати. Михаил Шуфутинский после смерти Добрынина признался, что хит «Третье сентября» появился благодаря мэтру. 4 октября в Москве проходит церемония прощания с артистом. Среди прочих венок прислала Алла Пугачёва.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров