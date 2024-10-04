«Я был одним из первых»: Юрий Антонов рассказал, что предрёк популярность Добрынина
Композитор Антонов рассказал, что предрёк популярность Добрынина
Певец и композитор Юрий Антонов рассказал, что предрёк популярность народному артисту России Вячеславу Добрынину. Выступая на церемонии прощания, он также выразил свои глубокие соболезнования родным и близким артиста, умершего на 79-м году жизни.
Антонов на прощании с Добрыниным. Видео © Life.ru
По словам Антонова, он приезжал в гости к Добрынину, они много общались и обсуждали первые песни. Тогда ещё композитор был на заре карьеры, а уже популярный Антонов оценил его будущие хиты.
«Я был одним из первых, кому Слава показал свои песни. <...> Слава был замечательным композитором, создателем одних из самых лучших песен времён Советского союза», — отметил певец.
Напомним, что о смерти Вячеслава Добрынина стало известного 1 октября. Известный композитор умер в московской клинике на 79-м году жизни, не пережив последствий третьего инсульта. В последний месяц жизни он почти не поднимался с кровати. Михаил Шуфутинский после смерти Добрынина признался, что хит «Третье сентября» появился благодаря мэтру. 4 октября в Москве проходит церемония прощания с артистом. Среди прочих венок прислала Алла Пугачёва.
Life.ru