«Я был одним из первых»: Юрий Антонов рассказал, что предрёк популярность Добрынина

Певец и композитор Юрий Антонов рассказал, что предрёк популярность народному артисту России Вячеславу Добрынину. Выступая на церемонии прощания, он также выразил свои глубокие соболезнования родным и близким артиста, умершего на 79-м году жизни.

Антонов на прощании с Добрыниным. Видео © Life.ru

По словам Антонова, он приезжал в гости к Добрынину, они много общались и обсуждали первые песни. Тогда ещё композитор был на заре карьеры, а уже популярный Антонов оценил его будущие хиты.