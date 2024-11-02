Умерла актриса Лидия Ильина, известная по роли бабушки Ералаша в «Слове пацана»
Актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана». Обложка © kino-teatr
Скончалась актриса Лидия Ильина, известная по роли бабушки в «Слове пацана». Ей было 77 лет.
Как сообщает SHOT, артистка ушла из жизни накануне. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Прибывшие врачи не смогли её спасти.
Лидия Ильина также принимала участие в съемках таких сериалов, как «Тест на беременность-2», «Склифосовский», «Ивановы-Ивановы», «Интерны» и других.
А ранее скончалась актриса, сыгравшая мать Фиби в сериале «Друзья». Тери Гарр умерла в Лос-Анджелесе в США в возрасте 79 лет.