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2 ноября, 08:32

Умерла актриса Лидия Ильина, известная по роли бабушки Ералаша в «Слове пацана»

Актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана». Обложка © kino-teatr

Актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана». Обложка © kino-teatr

Скончалась актриса Лидия Ильина, известная по роли бабушки в «Слове пацана». Ей было 77 лет.

Как сообщает SHOT, артистка ушла из жизни накануне. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Прибывшие врачи не смогли её спасти.

Лидия Ильина также принимала участие в съемках таких сериалов, как «Тест на беременность-2», «Склифосовский», «Ивановы-Ивановы», «Интерны» и других.

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А ранее скончалась актриса, сыгравшая мать Фиби в сериале «Друзья». Тери Гарр умерла в Лос-Анджелесе в США в возрасте 79 лет.

Марина Фещенко
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