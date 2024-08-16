Режиссёр "Слова пацана" хочет переснять культовый советский фильм "Москва слезам не верит"

Режиссёр сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жора Крыжовников хочет переснять легендарный фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". По его словам, планируется снять многосерийную историю, основываясь на сюжете картины конца 70-х.

"Мы сейчас снимаем сериал, посвящённый Москве. Когда смотришь на фотографии города 20-летней давности — замусоренного, со стихийными парковками, понимаешь, что произошло и как похорошела "наша саванна", как говорилось в одном мультфильме", — отметил он на пресс-конференции, посвящённой запуску "Московской международной недели кино"

В съёмочном производстве Крыжовников исполнит роль сценариста и продюсера, а вот актёрский состав он раскрывать не стал. Однако уже сейчас известно, что сериал получил название в виде аббревиатуры оскароносного фильма — "МСНВ".