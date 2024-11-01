Автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков скончался в Белоруссии

На 88-м году жизни скончался белорусский поэт-песенник Олег Жуков. О смерти автора популярного в СССР хита «Люди встречаются» сообщила председатель Союза композиторов республики Елена Атрашкевич, передаёт БелТА.

Для российских и белорусских исполнителей Жуков написал свыше 300 песен, многие из которых стали культовыми. С ним активно сотрудничали Юрий Антонов, Лев Лещенко, Лариса Долина, ВИА «Весёлые ребята» и десятки других артистов.

Несмотря на преклонный возраст, композитор продолжал заниматься творческой деятельностью. В феврале этого года он дал большой концерт в Белгосфилармонии, а совсем недавно песенник снялся в программе «Добрый вечер» на телеканале «Беларусь 1».