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31 октября, 22:29

Автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков скончался в Белоруссии

Олег Жуков. Обложка © olegz.by

Олег Жуков. Обложка © olegz.by

На 88-м году жизни скончался белорусский поэт-песенник Олег Жуков. О смерти автора популярного в СССР хита «Люди встречаются» сообщила председатель Союза композиторов республики Елена Атрашкевич, передаёт БелТА.

Для российских и белорусских исполнителей Жуков написал свыше 300 песен, многие из которых стали культовыми. С ним активно сотрудничали Юрий Антонов, Лев Лещенко, Лариса Долина, ВИА «Весёлые ребята» и десятки других артистов.

Несмотря на преклонный возраст, композитор продолжал заниматься творческой деятельностью. В феврале этого года он дал большой концерт в Белгосфилармонии, а совсем недавно песенник снялся в программе «Добрый вечер» на телеканале «Беларусь 1».

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Это вторая крупная утрата для всей Белоруссии за последнюю неделю. 26 октября из жизни ушёл и коллега Жукова — композитор и продюсер Олег Елисеенков. Ему было всего 66 лет.

Илья Пушкарев
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