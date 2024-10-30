В Петербурге умер автор памятников Александру Блоку, скульптор Евгений Ротанов

Заслуженный художник РФ, известный скульптор Евгений Ротанов скончался в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни, сообщили в городском союзе художников.

Ротанов является автором памятников Александру Блоку на улице Декабристов и на территории филологического факультета СПбГУ, а также принимал участие в создании мемориала «Зелёный пояс Славы» и монумента воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким скульптора, отметив, что работы Ротанова — яркая часть культурного наследия города, представляющие как исторические страницы, так и дух современности.

Евгений Ротанов родился в Свердловской области и окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Среди его работ — горельеф «Дома Раскольникова», мемориальная доска К. С. Петрову-Водкину и скульптура «Новый век» на улице Белинского. Одной из последних его работ стал проект памятника Фёдору Шаляпину, который планируется установить в Александровском парке у Музыкального театра имени Шаляпина.