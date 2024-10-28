На 80-м году жизни скончался четырёхкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков. Трагическую новость сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Валерий Мешков — первый фигурист в СССР, который был направлен на IX Олимпийские игры 1964 года в австрийском Инсбруке. Однако во время плановой тренировки на олимпийской арене «Айс-стадион» в Инсбруке он получил травму и по рекомендации тренера сборной СССР Татьяны Толмачевой в Олимпиаде не участвовал», — сказано в некрологе.

Он выигрывал чемпионаты СССР в 1961, 1962, 1964 и 1966 годах. Два раза Мешков побеждал на первенстве СССР среди юниоров. Пять раз спортсмен участвовал в чемпионатах мира, четыре раза — в чемпионатах Европы.

Причина смерти и дата прощания со спортсменом не указана.