Автор хитов Солодухи и «Сябров» Елисеенков скончался в возрасте 66 лет

Популярный белорусский композитор и продюсер Олег Елисеенков ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Он был наиболее известен как автор хитов ансамбля «Сябры». Музыканта не стало 26 октября, причины смерти не называются.

«Коллектив Министерства культуры Республики Беларусь скорбит в связи со смертью композитора, заслуженного деятеля искусств, доцента кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств Олега Елисеенкова», — сообщили в Минкультуры Белоруссии.

Елисеенков родился в Калужской области, а затем вместе с родителями переехал в Молодечно. Отец композитора был учителем музыки и преподавал будущему певцу Юрию Антонову. Елисеенков работал не только с известными исполнителями, среди которых Александр Солодуха, но и писал мелодии к фильмам.