Автор хитов Солодухи и «Сябров» Елисеенков скончался в возрасте 66 лет
Олег Елисеенков. Обложка © Telegram / Министерство культуры Республики Беларусь
Популярный белорусский композитор и продюсер Олег Елисеенков ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Он был наиболее известен как автор хитов ансамбля «Сябры». Музыканта не стало 26 октября, причины смерти не называются.
«Коллектив Министерства культуры Республики Беларусь скорбит в связи со смертью композитора, заслуженного деятеля искусств, доцента кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств Олега Елисеенкова», — сообщили в Минкультуры Белоруссии.
Елисеенков родился в Калужской области, а затем вместе с родителями переехал в Молодечно. Отец композитора был учителем музыки и преподавал будущему певцу Юрию Антонову. Елисеенков работал не только с известными исполнителями, среди которых Александр Солодуха, но и писал мелодии к фильмам.
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