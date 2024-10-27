Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 12:03

Автор хитов Солодухи и «Сябров» Елисеенков скончался в возрасте 66 лет

Олег Елисеенков. Обложка © Telegram / Министерство культуры Республики Беларусь

Олег Елисеенков. Обложка © Telegram / Министерство культуры Республики Беларусь

Популярный белорусский композитор и продюсер Олег Елисеенков ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Он был наиболее известен как автор хитов ансамбля «Сябры». Музыканта не стало 26 октября, причины смерти не называются.

«Коллектив Министерства культуры Республики Беларусь скорбит в связи со смертью композитора, заслуженного деятеля искусств, доцента кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств Олега Елисеенкова», сообщили в Минкультуры Белоруссии.

Елисеенков родился в Калужской области, а затем вместе с родителями переехал в Молодечно. Отец композитора был учителем музыки и преподавал будущему певцу Юрию Антонову. Елисеенков работал не только с известными исполнителями, среди которых Александр Солодуха, но и писал мелодии к фильмам.

Не играл, а жил: Сыроежкин из «Приключений Электроника» вспомнил, каким был Караченцов
Не играл, а жил: Сыроежкин из «Приключений Электроника» вспомнил, каким был Караченцов

Ранее сообщалось, что трагически погиб актёр из сериала «Сваты» Максим Шпаковский, ему было 48 лет. Артист попал в ДТП и был госпитализирован в тяжёлом состоянии, спасти его не удалось.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Белоруссия
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar