Не играл, а жил: Сыроежкин из «Приключений Электроника» вспомнил, каким был Караченцов

26 октября исполнилось шесть лет со дня смерти Николая Караченцова, а 27 октября любимец публики мог бы отпраздновать свой 80-летний юбилей. В эти памятные даты Юрий Торсуев вспомнил, каким был легендарный актёр. Они вместе сыграли в культовом советском фильме «Приключения Электроника».

По словам исполнителя роли школьника-пионера Серёжи Сыроежкина, Караченцов был одним из самых ярких и неповторимых в кино и в театре. Даже отрицательные герои вызывали симпатию у зрителей, что получается лишь у немногих актёров.

Торсуев добавил, что Николай Петрович был очень коммуникабельным и с уважением относился к партнёрам на площадке и зрителям. За это его все и любили, считает артист.