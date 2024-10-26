Не играл, а жил: Сыроежкин из «Приключений Электроника» вспомнил, каким был Караченцов
Торсуев назвал Караченцова одним из самых ярких актёров театра и кино
Николай Караченцов. © Кадр из фильма «Приключения Электроника» Реж. Константин Бромберг, сцен. Евгений Велтистов / kinopoisk
26 октября исполнилось шесть лет со дня смерти Николая Караченцова, а 27 октября любимец публики мог бы отпраздновать свой 80-летний юбилей. В эти памятные даты Юрий Торсуев вспомнил, каким был легендарный актёр. Они вместе сыграли в культовом советском фильме «Приключения Электроника».
По словам исполнителя роли школьника-пионера Серёжи Сыроежкина, Караченцов был одним из самых ярких и неповторимых в кино и в театре. Даже отрицательные герои вызывали симпатию у зрителей, что получается лишь у немногих актёров.
Торсуев добавил, что Николай Петрович был очень коммуникабельным и с уважением относился к партнёрам на площадке и зрителям. За это его все и любили, считает артист.
«Для многих это пример взаимоуважения и любви. Он любил жизнь, боролся за неё даже после той трагедии, что случилась. Не сдался, что многое говорит о его характере. Сцена и съёмочная площадка были для него не просто частью жизни. Он не играл, он жил», — поделился Юрий Торсуев в беседе с NEWS.ru.
Ранее Людмила Поргина рассказала о жизни после смерти Караченцова. Вдова призналась, что не может смириться с уходом мужа даже спустя шесть лет. Она заявила, что безумно грустит по супругу и каждый день уговаривает себя жить дальше. Напомним, народный артист РСФСР Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года. В 2017 году у актёра обнаружили злокачественную опухоль в лёгком. Также на здоровье сказались две серьёзные аварии, в которых любимец публики чудом выжил, а затем проходил долгую реабилитацию, но так и не смог полноценно восстановиться. Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Его могила находится рядом с местом погребения космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки РФ Марины Голуб. Перед смертью ему являлась его покойная мама.