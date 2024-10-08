Как будто выключили свет: Поргина рассказала о жизни после смерти Караченцова

Вдова Николая Караченцова призналась, что не может смириться со смертью мужа даже спустя шесть лет после его ухода. Людмила Поргина рассказала, что безумно грустит по супругу и каждый день уговаривает себя жить дальше.

«Постоянно хожу в церковь, молюсь… Без него мне очень плохо. Как будто яркое освящение выключили. Стараюсь держаться. Понимаю, что мы все — временные на этой земле», — поделилась 75-летняя актриса в интервью URA.RU.

Людмила Андреевна только недавно вернулась из Болгарии, где у неё есть квартира. Недвижимость была приобретена ещё при жизни Караченцова. Там она много плавала и проходила по много километров. В ноябре артистка собирается в санаторий в Сочи. После возвращения в Москву она хочет записаться в фитнес-зал, а пока занимается дома и гуляет с собаками по два часа утром и столько же вечером.

На достаток вдова Караченцова не жалуется. Материальное состояние позволяет ей ни в чём себе не отказывать даже после громкого ухода из «Ленкома».