Как будто выключили свет: Поргина рассказала о жизни после смерти Караченцова
Людмила Поргина призналась, что после смерти Караченцова потеряла смысл жизни
Людмила Поргина и Николай Караченцов 5 сентября 2018 года в «Ленкоме». Фото © АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Вдова Николая Караченцова призналась, что не может смириться со смертью мужа даже спустя шесть лет после его ухода. Людмила Поргина рассказала, что безумно грустит по супругу и каждый день уговаривает себя жить дальше.
«Постоянно хожу в церковь, молюсь… Без него мне очень плохо. Как будто яркое освящение выключили. Стараюсь держаться. Понимаю, что мы все — временные на этой земле», — поделилась 75-летняя актриса в интервью URA.RU.
Людмила Андреевна только недавно вернулась из Болгарии, где у неё есть квартира. Недвижимость была приобретена ещё при жизни Караченцова. Там она много плавала и проходила по много километров. В ноябре артистка собирается в санаторий в Сочи. После возвращения в Москву она хочет записаться в фитнес-зал, а пока занимается дома и гуляет с собаками по два часа утром и столько же вечером.
На достаток вдова Караченцова не жалуется. Материальное состояние позволяет ей ни в чём себе не отказывать даже после громкого ухода из «Ленкома».
«Я получаю пенсию 56 тысяч рублей. Плюс есть недвижимость, которую Коле подарил Юрий Михайлович Лужков. С неё тоже идут какие-то деньги. У меня есть сын, невестка, внуки — они мне тоже, если надо, всегда помогут», — рассказала знаменитость.
Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года. В 2017 году у актёра обнаружили злокачественную опухоль в лёгком. Также на здоровье сказались две серьёзные аварии, в которых любимец публики чудом выжил, а затем проходил долгую реабилитацию, но так и не смог полноценно оправиться. Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Его могила находится рядом с местом погребения космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки РФ Марины Голуб. Перед смертью ему являлась его покойная мама.