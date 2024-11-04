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4 ноября, 15:03

Умер автор романов «Война» и «Возвращение» Гниломёдов

Белорусский писатель Владимир Гниломёдов умер на 87-м году жизни

Владимир Гниломёдов. Обложка © Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Николай Микулич

Владимир Гниломёдов. Обложка © Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Николай Микулич

На 87-м гожу жизни скончался белорусский писатель и критик Владимир Гниломёдов. Об этом в соцсетях сообщил его друг, литератор Николай Микулич.

По его данным, Гниломёдов умер накануне, 3 ноября. О причинах его смерти не сообщается.

Владимир Гниломёдов родился 26 декабря 1937 года в деревне Кругель Брестской области. Окончил филфак Брестского педагогического института имени Пушкина и прошёл службу в армии СССР. Гниломёдов был доктором филологических наук, профессором, членом Национальной академии наук Белоруссии, членом Союза писателей СССР, а также заслуженным деятелем культуры Белоруссии. За свою жизнь он выпустил свыше 300 публикаций и нескольких романов, включая «Война», «После войны», «Возвращение», «Васильки на границе» и других.

Ранее сообщалось о смерти легендарного продюсера Куинси Джонса, получившего 28 премий «Грэмми». Он работал с Фрэнком Синатрой, Майклом Джексоном, Рэем Чарльзом, Диной Вашингтон, Аретой Франклин и другими американскими исполнителями.

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