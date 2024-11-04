Умер актёр Артур Березин
Актёр из фильма «Не бойся, я с тобой» Артур Березин скончался в возрасте 68 лет
Актёр Артур Березин. Обложка © Кадр из фильма «Курьер на восток» режиссер Александр Басаев, Мурат Джусойты, сценарист Мурат Джусойты / Kinopoisk
Российский актёр, каскадер Артур Березин умер на 69-м году жизни. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».
Уточняется, что Березин скончался 29 октября, однако об этом стало известно только сейчас. Официальная причина смерти пока не раскрывается. Артист начал свой творческий путь с цирковой деятельности, а в 1977 году карьера Березина продолжилась в «Союзгосцирке». В 1980-х годах он стал одним из основателей Московского конного театра «Каскадёр» и параллельно начал сниматься в кино как актёр и исполнитель трюков. В 1991-2015 годах Березин жил в южноафриканском Кейптауне, после чего вернулся в Россию.
Березина можно увидеть в таких лентах, как «Не бойся, я с тобой», «Курьер на Восток». Также актёр снимался в двух последних частях триллера «Киборг-полицейский».
А ранее Life.ru сообщал, что умерла актриса Лидия Ильина. Артистка известна по роли бабушки Ералаша в «Слове пацана». Ильиной было 77 лет.