Умер актёр Артур Березин

Уточняется, что Березин скончался 29 октября, однако об этом стало известно только сейчас. Официальная причина смерти пока не раскрывается. Артист начал свой творческий путь с цирковой деятельности, а в 1977 году карьера Березина продолжилась в «Союзгосцирке». В 1980-х годах он стал одним из основателей Московского конного театра «Каскадёр» и параллельно начал сниматься в кино как актёр и исполнитель трюков. В 1991-2015 годах Березин жил в южноафриканском Кейптауне, после чего вернулся в Россию.