Скончался сыгравший Сталина и Горбачёва британский актёр Тимоти Уэст
Тимоти Уэст. Обложка © wikimedia / John Thaxter
Британский актёр Тимоти Уэст, оставивший яркий след в мире театра и кино, скончался на 91-м году жизни. Родственники подтвердили печальную новость, разместив сообщения в социальных сетях, где подчеркнули, что Тимоти был с близкими до самого конца.
За долгую карьеру Уэст покорил зрителей своими выдающимися ролями в культовых театральных постановках и фильмах, среди которых «Дядя Ваня», «Смерть коммивояжера», «Долгий день уходит в ночь», «Макбет» и «Король Лир».
Зрители также запомнили его работы, где он воплотил на экране образы таких исторических личностей, как Михаил Горбачёв и Иосиф Сталин.
Ранее в Барнауле в возрасте 82 лет умер театральный актёр Геогрий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодёжи более 40 лет.