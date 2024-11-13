Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 20:48

Скончался сыгравший Сталина и Горбачёва британский актёр Тимоти Уэст

Тимоти Уэст. Обложка © wikimedia / John Thaxter

Тимоти Уэст. Обложка © wikimedia / John Thaxter

Британский актёр Тимоти Уэст, оставивший яркий след в мире театра и кино, скончался на 91-м году жизни. Родственники подтвердили печальную новость, разместив сообщения в социальных сетях, где подчеркнули, что Тимоти был с близкими до самого конца.

За долгую карьеру Уэст покорил зрителей своими выдающимися ролями в культовых театральных постановках и фильмах, среди которых «Дядя Ваня», «Смерть коммивояжера», «Долгий день уходит в ночь», «Макбет» и «Король Лир».

Зрители также запомнили его работы, где он воплотил на экране образы таких исторических личностей, как Михаил Горбачёв и Иосиф Сталин.

Последний руководитель комсомола Владимир Зюкин скончался в возрасте 70 лет
Последний руководитель комсомола Владимир Зюкин скончался в возрасте 70 лет

Ранее в Барнауле в возрасте 82 лет умер театральный актёр Геогрий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодёжи более 40 лет.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Утраты
  • Общество
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar