Скончался сыгравший Сталина и Горбачёва британский актёр Тимоти Уэст

Британский актёр Тимоти Уэст, оставивший яркий след в мире театра и кино, скончался на 91-м году жизни. Родственники подтвердили печальную новость, разместив сообщения в социальных сетях, где подчеркнули, что Тимоти был с близкими до самого конца.

За долгую карьеру Уэст покорил зрителей своими выдающимися ролями в культовых театральных постановках и фильмах, среди которых «Дядя Ваня», «Смерть коммивояжера», «Долгий день уходит в ночь», «Макбет» и «Король Лир».

Зрители также запомнили его работы, где он воплотил на экране образы таких исторических личностей, как Михаил Горбачёв и Иосиф Сталин.