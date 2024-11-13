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13 ноября, 13:24

Последний руководитель комсомола Владимир Зюкин скончался в возрасте 70 лет

Владимир Зюкин. Обложка © ТАСС / Валентин Соболев

Владимир Зюкин. Обложка © ТАСС / Валентин Соболев

В возрасте 70 лет скончался последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, комсомол) СССР Владимир Зюкин, сообщает Mash. По данным издания, политический деятель долго и тяжело болел, он давно не выходил в свет.

Зюкин начал свою карьеру в конце 1970-х годов с должности завотделом комсомольских организаций. В 90-х он был назначен на пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Он провёл XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, на котором 28 сентября 1991 распустил всесоюзную комсомольскую организацию и вместе с ней официально прекратил существование всесоюзной пионерской организации.

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Александра Мышляева
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