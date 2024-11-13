Ушёл из жизни известный шеф-повар и ведущий кулинарного шоу Алексей Зимин

Популярный шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин ушёл из жизни в 52 года, причины смерти не известны. Он долгое время вёл кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, а также создал проект «Афиша Еда». Трагическую новость сообщил в телеграм-канале журналист Роман Лошманов.