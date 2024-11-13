Ушёл из жизни известный шеф-повар и ведущий кулинарного шоу Алексей Зимин
Шеф-повар и автор проекта «Афиша Еда» Алексей Зимин умер в 52 года
Алексей Зимин. Обложка © ТАСС / Сергей Ермохин
Популярный шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин ушёл из жизни в 52 года, причины смерти не известны. Он долгое время вёл кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, а также создал проект «Афиша Еда». Трагическую новость сообщил в телеграм-канале журналист Роман Лошманов.
«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», — написал он, не уточняя обстоятельства гибели.
Ранее сообщалось, что российский поэт и бард Дмитрий Сухарев скончался на 95-м году жизни. Именно он написал песню «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит».