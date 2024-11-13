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Регион
13 ноября, 07:27

Ушёл из жизни известный шеф-повар и ведущий кулинарного шоу Алексей Зимин

Шеф-повар и автор проекта «Афиша Еда» Алексей Зимин умер в 52 года

Алексей Зимин. Обложка © ТАСС / Сергей Ермохин

Алексей Зимин. Обложка © ТАСС / Сергей Ермохин

Популярный шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин ушёл из жизни в 52 года, причины смерти не известны. Он долгое время вёл кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, а также создал проект «Афиша Еда». Трагическую новость сообщил в телеграм-канале журналист Роман Лошманов.

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», — написал он, не уточняя обстоятельства гибели.

Умер народный артист России Игорь Попков
Умер народный артист России Игорь Попков

Ранее сообщалось, что российский поэт и бард Дмитрий Сухарев скончался на 95-м году жизни. Именно он написал песню «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит».

Татьяна Миссуми
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