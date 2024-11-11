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11 ноября, 18:33

Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

Российский поэт и бард Дмитрий Сухарев скончался на 95-м году жизни. Он написал песню «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит». О его смерти рассказал поэт Александр Правиков на своей странице в VK.

Поэт и бард Дмитрий Сухарев скончался на 95-м году жизни. Фото © Wikipedia

Поэт и бард Дмитрий Сухарев скончался на 95-м году жизни. Фото © Wikipedia

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — написал Правиков.

Сухарев выпустил сборники стихов «Прекрасная волна», «Главные слова», «Ковчег» и другие. Сочинять стихи и песни он начал ещё в юности как самостоятельно, так и в соавторстве с однокурсниками. Также Сухарев окончил биофак МГУ и является автором трудов по физиологии нервных клеток. В 1973 году ему было присвоено звание доктора биологических наук, а в 2001-м он стал лауреатом Государственной премии имени Булата Окуджавы.

Также сегодня стало известно, что умер народный артист России и основатель ансамбля «Барокко» Игорь Попков. Ему было 88 лет. Ансамбль под его руководством играл жителям и гостям Ярославля барочную музыку Франции, Италии, Германии и Чехии.

Умер автор романов «Война» и «Возвращение» Гниломёдов
Умер автор романов «Война» и «Возвращение» Гниломёдов
Обложка ©

«Москва слезам не верит» реж. Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / kinoteatr.ru

Полина Никифорова
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